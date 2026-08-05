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Resumen

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César Gastelum fue asesinado de un balazo durante una transmisión en vivo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. (Instagram de César Gastelum).
César Gastelum fue asesinado de un balazo durante una transmisión en vivo en Culiacán, capital del estado de Sinaloa. (Instagram de César Gastelum).
Por Agencia AFP

Las primeras investigaciones sobre el móvil del homicidio del influencer César Gastelum en México apuntan a publicaciones que hizo la víctima sobre un grupo criminal, informaron el miércoles las autoridades.

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