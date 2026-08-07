Por Roger Zuzunaga Ruiz

César Gastelum fue asesinado por sicarios mientras transmitía en vivo desde un restaurante de comida rápida en Culiacán, México. El caso de este joven de 24 años se suma a la lista de al menos otros nueve influencers que han sido ejecutados desde que en el 2024 empezó la guerra entre La Mayiza y Los Chapitos, facciones del poderoso Cártel de Sinaloa.

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