Militares mexicanos capturaron al narcotraficante Fausto Isidro Meza, alias “Chapo Isidro”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI estadounidense, confirmó este sábado la secretaría de la Defensa.

El capo fue detenido junto con otros dos cabecillas de su grupo criminal el viernes en el estado de Sinaloa, lo que desató un violento enfrentamiento que provocó escenas de pánico y obligó a suspender un partido de béisbol profesional, según informaron medios locales la noche pasada.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional (Lobos) y del Ejército (Murciélagos), en coordinación con elementos de Fuerzas Especiales del Ejército comisionados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, detuvieron en el municipio de Guasave, Sin., a Fausto Isidro N (a) “Chapo Isidro”, jefe de la organización delictiva “Beltrán Leyva” y aliado al “Cártel del Pacífico” facción “Mayos”, a Germán N (a) “Serafín”, segundo al mando de esa organización delincuencial y a José N, operador financiero de este mismo grupo delictivo. (a) “Chapo Isidro”, cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y por cometer delitos contra la salud, y una orden de extradición a los E.U.A. por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el F.B.I. La operación para estas detenciones, fue realizada por fuerzas militares de élite, las que una vez ubicado con precisión el objetivo, mediante el empleo de diversos ingenios tecnológicos, la desarrollaron en 3 fases, de la forma siguiente: Arribo al área del objetivo: se realizó utilizando el sigilo y la sorpresa por diferentes vías de acceso terrestre al área de la detención. Establecimiento de la seguridad y captura del objetivo: esta se realizó a inmediaciones de la ubicación de los detenidos, mediante la colocación de un dispositivo de seguridad interna y externa, para evitar la huida o la llegada de refuerzos, habiendo sido agredidos con disparos de armas de fuego y explosivos, por lo que la fuerza de detención ingresó a la casa habitación para capturar a las personas indicadas. Evacuación del objetivo: confirmada la identidad de los detenidos, se procedió a su evacuación a la Ciudad de México, en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, para ser puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes. Derivado de esta detención, se registraron bloqueos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, para lo cual, en coordinación con autoridades locales, se activó el plan antibloqueo, movilizando fuerzas de seguridad para restablecer el tránsito en las vías de comunicación y proteger a la población. #NoticiadeÚltimaHora #ComunicadoDePrensa #EjércitoMexicano #FuerzaAéreaMx #GuardiaNacional — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

El “Chapo Isidro” es uno de los cabecillas de la banda criminal de los Beltrán Leyva y es aliado de una de las facciones en disputa del poderoso cártel de Sinaloa, detalló la Defensa en la red social X.

El detenido era buscado en México por delincuencia organizada mientras que Estados Unidos ha solicitado su extradición por narcotráfico y “se encuentra en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI”, señala el mensaje de la Defensa.

Esta captura se produce en momentos en el Estados Unidos presiona a México para que detenga tanto el paso de migrantes indocumentados como el tráfico de drogas.

🔴 ÚLTIMA HORA | Noche de terror en Sinaloa, México: ataques a fuerzas federales y narcobloqueos tras un operativo contra El Chapo Isidro 📌 Enfrentamientos entre las autoridades y criminales en el bastión de uno de los líderes del Cartel de Sinaloa https://t.co/qU5yYlmNJ5 https://t.co/mnYu9L3WRX — EL PAÍS América (@elpais_america) November 21, 2026

Bloqueos y balaceras

La captura de Meza, realizada por fuerzas de élite en Guasave, provocó una violenta reacción de pistoleros del narcotráfico en cuatro municipios de la región.

Las balaceras resonaron incluso dentro de un estadio de beisbol de Guasave, lo que obligó a suspender un partido profesional de la Liga Mexicana del Pacífico.

Videos en redes sociales mostraron un tramo de una carretera bloqueada por un camión en llamas, mientras que en el estadio de béisbol la gente corría entre gritos de “¡Agánchense, agánchense!” para resguardarse de disparos de metralleta. En otro podía percibirse el trazo luminoso de ráfagas de alto calibre.

Enfrentamientos y bloqueos se extienden por varios municipios de Sinaloa La SSP estatal confirmó una agresión contra personal federal en Guasave y pidió a la población resguardarse. Hasta las 22:45 horas no había un saldo oficial de personas fallecidas, heridas o detenidas. Un enfrentamiento entre fuerzas federales —con participación de la Marina— y civiles armados se reportó desde alrededor de las 20:00 horas en Guasavito, el malecón María del Rosario Espinoza y el centro de Guasave, Sinaloa. La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó una agresión contra personal federal e instó a la población a resguardarse y evitar circular. El secretario de Seguridad Ciudadana reiteró el llamado a las 22:29 horas. En Guasave se reportaron vehículos incendiados en el puente del malecón y bloqueos en algunas salidas de la ciudad. Medios de comunicación informaron sobre helicópteros federales que habrían disparado. También se reportaron ponchallantas en Batamote y camionetas atravesadas en Cuatro Caminos. La circulación en redes de imágenes sobre el incendio de una gasolinera no había sido confirmada oficialmente. La balacera cerca del estadio de Guasave llevó a suspender el juego de beisbol entre Algodoneros y Venados. Los hechos también tuvieron reportes en otros puntos del estado. En Ahome, el medio Noroeste informó a las 22:12 sobre la quema de cuatro tráileres en dos accesos carreteros; tres de ellos, en la carretera Los Mochis–Topolobampo. En Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, se reportaron tráileres incendiados en la carretera México 15, en el acceso norte. Medios locales también informaron de afectaciones en Angostura. En Culiacán, Radio Fórmula reportó a las 22:35 bloqueos en la salida norte y despojo de vehículos. N+ también señaló que la violencia se extendió a la capital. Además, circularon reportes de despojos en El Limón de los Ramos, sin confirmación oficial. En carreteras se reportaron bloqueos en la México 15, en los tramos de Las Brisas, Guamúchil y El Fuerte–Angostura, así como en la autopista La Costera. En la caseta fitosanitaria, autobuses y automóviles regresaron hacia Culiacán. Hasta el corte de las 22:45 horas, no había confirmación oficial sobre la presunta captura de “El Chapo Isidro”, su supuesto traslado a Ciudad de México ni la muerte de “El Serafín”. Tampoco se había informado de manera oficial sobre personas fallecidas, heridas o detenidas. No se reportaban afectaciones en los aeropuertos de Los Mochis y Culiacán. — K911 Noticias (@k911noticias) November 21, 2026

También circuló un supuesto video en el que “Chapo Isidro” pide a sus pistoleros que “tranquilicen todo” porque “ya se acabó esto” y hay “niños, mujeres, gente inocente”.

Estados Unidos presiona a México para que redoble esfuerzos contra el tráfico de drogas y la migración indocumentada.

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La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se reunió el miércoles pasado con su par estadounidense, Donald Trump, al margen de la cumbre de la APEC celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

Interrogado sobre este encuentro, Trump sostuvo que le insistió a Sheinbaum que “los carteles están controlando México” y que Washington no lo puede permitir.

Desde que asumió la presidencia en 2024, la dirigente izquierdista ha multiplicado las operaciones antidrogas y ha entregado a Estados Unidos a 92 capos y operadores del narcotráfico.

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La comunidad universitaria, familias y miembros del Gobierno han mostrado su conmoción por el apuñalamiento en México de la joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que estudiaba en Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica en la universidad mexicana de Morelos. (EFE)

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