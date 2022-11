Salir a un concierto se convirtió en una tragedia para una familia: dos chicas perdieron la vida cuando iban camino a ver a Zoé, su grupo favorito, tras caer en una alcantarilla. Aunque gritaron por auxilio, nadie logró salvarlas.

Sofía y Esmeralda, de 16 y 23 años, se dirigieron a la presentación de la banda en el Palacio de los Deportes, de Ciudad de México. Iban en compañía de su padre; se encontraban a escasos metros del recinto en el que unas 20 mil personas corearían ‘Labios rotos’, ‘Luna’, ‘Nada’ y otros éxitos.

Al acceder a un paso peatonal que está en medio de una avenida de seis carriles y un parqueadero, una de ellas cayó en el hueco de unos tres metros de altura. Según las primeras hipótesis, la falta de iluminación y la ausencia de tapa de la alcantarilla fueron los detonantes del infortunio. Cuando una de las chicas terminó en el fondo, su hermana habría tratado de socorrerla. Por lo cual, se habría agachado, pero también se desplomó.

No se sabe cuánto tiempo estuvieron las hermanas gritando, mientras su padre, sin suerte, intentó sacarlas. Incluso, pidió ayuda a personas del sector, quienes le ofrecieron una cuerda para extraerlas. Al parecer, el nivel de las aguas negras y su toxicidad -por allí pasan todos los desechos- hicieron que se ahogaran.

En charla con medios locales, la familia ha denunciado que insistentemente llamó a las autoridades. De hecho, apretaron un botón de emergencia que existe cerca de la zona, pero, supuestamente, no acudieron rápido.

Los organismos de emergencia arribaron para rescatarlas; sin embargo, yacían sin signos vitales al interior. Sus cuerpos fueron trasladados para las necropsias correspondientes con tal de determinar la causa de la muerte.

“De haber sabido no les compro nada”, dijo entre lágrimas la mamá al periodista Jorge Becerril. “Necesito verlas, no me dejan pasar los policías. Por favor, son mis hijas”, clamó.

Por su parte, León Larregui se solidarizó tras el hecho: “Muero de tristeza desde anoche después de enterarme de esta tragedia, mi más profundo y sentido pésame a las familias de Sofia y Esmeralda, y demandamos de las autoridades responsables acciones que eviten este tipo de irreparables desgracias”.

Asimismo, dijo que las honraría en sus próximos conciertos.

¿Por qué la alcantarilla no tenía tapa?

El Sistema de Aguas de Ciudad de México aseguró que brindará a la familia toda la atención por el deceso de sus hijas. Además, anunciaron una investigación interna, pues no se tiene certeza desde cuándo la alcantarilla estaba sin tapa.

Eso sí, hicieron un llamado a la ciudadanía a “denunciar el robo de coladeras (alcantarillas)”.

“Abrazamos y acompañamos a la familia en tan doloroso momento y solicitamos a la Fiscalía que investigue de manera pronta y expedita. Mis más sinceras condolencias”, sentenció Armando Quintero, alcalde de Iztacalco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la investigación con sus peritos. Además, buscarán testimonios y cámaras de seguridad.