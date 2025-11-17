La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México. Foto: EFE/ Isaac Esquivel
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México. Foto: EFE/ Isaac Esquivel
/ Isaac Esquivel
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Sheinbaum acusa a oposición y grupos violentos tras choques en protesta de la Generación Z en México
Resumen de la noticia por IA
Sheinbaum acusa a oposición y grupos violentos tras choques en protesta de la Generación Z en México

Sheinbaum acusa a oposición y grupos violentos tras choques en protesta de la Generación Z en México

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La presidenta de México, , dijo este lunes que del sábado, en la que se registraron más de 100 heridos, estaban políticos opositores, grupos violentos y una campaña desde el extranjero.

Una multitudinaria protesta antigubernamental, convocada por representantes de la (menores de 28 años), reunió a miles de manifestantes en Ciudad de México contra la violencia y la política de seguridad de Sheinbaum.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Durante la protesta se registraron choques entre policías y manifestantes a las afueras de Palacio Nacional, residencia de la mandataria.

PUEDES VER: Marcha de la Generación Z deja 20 civiles y más de 100 policías heridos en México | VIDEOS

Esos enfrentamientos dejaron más de 100 lesionados, en su mayoría policías.

“La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la Generación Z”, dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa matutina.

“Vimos caras muy conocidas de la llamada Marea Rosa”, añadió en referencia a un movimiento de la oposición que convocó protestas durante el gobierno de su antecesor y correligionario (2018-2024).

Sheinbaum dijo que a la protesta también llegó un “grupo muy violento”, que buscaba derribar las vallas que protegían el palacio presidencial.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Isaac Esquivel
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México (México). Foto: EFE/ Isaac Esquivel
/ Isaac Esquivel

La presidente denunció también una campaña desde “cuentas internacionales, muchísimas cuentas extranjeras: de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica, de muchísimos países, montando esta narrativa de que en se reprime a los jóvenes”.

Sheinbaum, en el poder desde el 1 de octubre de 2024, mantiene niveles de aprobación superiores al 70% en el primer año de su gestión, pero enfrenta críticas hacia su política de seguridad, debido a asesinatos de alto perfil ocurridos principalmente en el estado de Michoacán.

A inicios de noviembre, Carlos Manzo, alcalde del poblado michoacano de Uruapan, fue asesinado a balazos, lo que generó protestas en ese estado.

En la manifestación del sábado, algunos asistentes portaban sombreros como el que hizo famoso Manzo, quien se ganó fama al perseguir delincuentes en persona, a bordo de patrullas e incluso en helicóptero.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia este lunes 2 de junio a la baja participación en una inédita elección para designar a todos los jueces del país, proceso que siembra dudas sobre la independencia judicial frente al poder político y el crimen organizado. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC