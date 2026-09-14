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Sheinbaum acusó a sectores de Estados Unidos de intentar convertir a México en un factor de las elecciones estadounidenses de noviembre mediante informaciones "sin sustento" sobre una eventual intervención en territorio mexicano, una posibilidad que volvió a rechazar. Foto: EFE/José Méndez
Sheinbaum acusó a sectores de Estados Unidos de intentar convertir a México en un factor de las elecciones estadounidenses de noviembre mediante informaciones "sin sustento" sobre una eventual intervención en territorio mexicano, una posibilidad que volvió a rechazar. Foto: EFE/José Méndez
Por Agencia EFE

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, acusó este lunes a sectores de Estados Unidos de intentar convertir a México en un factor de las elecciones estadounidenses de noviembre mediante informaciones “sin sustento” sobre una eventual intervención en territorio mexicano, una posibilidad que volvió a rechazar.

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