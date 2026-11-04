icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. Foto: EFE/José Méndez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, resaltó este miércoles las victorias de dos políticos de origen mexicano en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, Xavier Becerra, en California; y Gina Hinojosa, en Texas, y consideró que los resultados, que supusieron una fuerte derrota para el partido republicano del presidente, Donald Trump, reflejan “un sentimiento” de la población de ese país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?