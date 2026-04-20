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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
/ Sáshenka Gutiérrez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que su Gobierno no tenía conocimiento previo de la participación de personal de la embajada de Estados Unidos en un operativo de seguridad en el estado de Chihuahua (norte), donde un accidente vial dejó cuatro funcionarios muertos, entre ellos dos estadounidenses y dos agentes estatales mexicanos.

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