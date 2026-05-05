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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
Por Agencia EFE

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, arremetió este martes sin nombrarla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su reivindicación de la conquista española y la figura de Hernán Cortés en un acto este lunes en Ciudad de México.

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