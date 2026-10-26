La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y consideró que su victoria representa una “bocanada de aire fresco” para América Latina y el Caribe, después de que el mandatario izquierdista derrotara en segunda vuelta al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro.

“Muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy, muy contentos”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum destacó la remontada electoral de Lula, quien se impuso en la segunda vuelta al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro, después de que éste ganara la primera ronda.

“Es muy importante el triunfo de un presidente de un movimiento popular, gobierno que representa a su pueblo, la derrota de un movimiento de derecha, un trabajo muy importante que hizo el pueblo de Brasil con su presidente para revertir el resultado de la primera vuelta”, afirmó.

Sheinbaum consideró que el resultado electoral brasileño constituye una “lección para Brasil, para México y para el mundo entero”, al demostrar, según afirmó, que la movilización ciudadana puede imponerse a las presiones políticas y a la influencia de las redes sociales.

“Por más redes sociales, pues quien triunfó es el pueblo”, sostuvo la mandataria, quien también aludió a denuncias sobre un presunto trato favorable a Bolsonaro por parte de Meta durante la jornada electoral, sin dar detalles sobre esas acusaciones.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (i), quien ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, habla frente a simpatizantes este domingo, en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana

La mandataria mexicana subrayó la afinidad política entre ambos gobiernos, aunque aseguró que México mantiene relaciones con países de distintas orientaciones ideológicas.

“Es un gobierno afín. Claro que nosotros nos llevamos con todos los gobiernos del mundo y todos los pueblos del mundo”, señaló, aunque puso como excepción a Ecuador, país con el que México rompió relaciones diplomáticas tras el asalto a su embajada en Quito en abril de 2024.

Con la reelección de Lula, México y Brasil, las dos mayores economías latinoamericanas, mantendrán gobiernos de izquierda.

Sheinbaum anunció que este lunes, a las 12.00 hora local (18.00 GMT), hablará telefónicamente con el presidente brasileño para felicitarlo y adelantó que buscará retomar proyectos conjuntos, entre ellos la cooperación entre las petroleras estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

También dejó abierta la posibilidad de realizar una visita a Brasil, aunque señaló que todavía debe definirse el momento adecuado.

La presidenta mexicana ya había felicitado el domingo a Lula en redes sociales, donde escribió: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil”.

Lula obtuvo el 51,79 de los votos frente al 48,21 % de Bolsonaro, con lo que logró una remontada inédita desde el restablecimiento de la democracia brasileña, después de haber quedado segundo en la primera vuelta.

VIDEO RECOMENDADO