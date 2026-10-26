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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/ José Méndez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/ José Méndez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este lunes la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y consideró que su victoria representa una “bocanada de aire fresco” para América Latina y el Caribe, después de que el mandatario izquierdista derrotara en segunda vuelta al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro.

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