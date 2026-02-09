Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional en Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
/ Mario Guzmán
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este lunes como “muy interesante” el espectáculo del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el Super Bowl LX, al destacar su mensaje de “unión” en América, en contraste con las críticas expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Claudia Sheinbaum considera “muy interesante” la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl
México

Claudia Sheinbaum considera “muy interesante” la actuación de Bad Bunny en el Super Bowl

México: Atacan a balazos a una presidenta municipal en estado de Guerrero
México

México: Atacan a balazos a una presidenta municipal en estado de Guerrero

México “analiza” la invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz
México

México “analiza” la invitación de Donald Trump a unirse a la Junta de Paz

Guanajuato: Al menos 11 muertos y 12 lesionados tras tiroteo en campo de fútbol en el centro de México
México

Guanajuato: Al menos 11 muertos y 12 lesionados tras tiroteo en campo de fútbol en el centro de México