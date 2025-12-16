Sheinbaum critica declaración de Trump sobre el fentanilo como “arma de destrucción masiva”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió el martes que primero se atiendan las causas del consumo de fentanilo antes de declarar esta droga como “arma de destrucción masiva”, como hizo el mandatario estadounidense, Donald Trump.

El magnate republicano firmó el lunes un decreto que clasifica el fentanilo, un potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en Estados Unidos, como un “arma de destrucción masiva”.

“ Se lo he planteado al presidente Trump, tienen que atenderse las causas del consumo, no solamente esta visión de catalogar ahora una de las drogas como arma de destrucción letal ”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

La presidenta sostuvo que su gobierno aún está “analizando el alcance” del decreto firmado por Trump y reiteró su rechazo a “cualquier intervención” de Estados Unidos en México.

Trump firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México.

Pese a las declaraciones de Trump, autoridades estadounidenses y mexicanas informaron el martes que en la reunión del Grupo de Implementación de Seguridad binacional, celebrada la semana pasada, acordaron compartir inteligencia para prevenir y responder “a ataques de drones en la frontera”.

En un comunicado enviado por el departamento de Estado con motivo de esta reunión de seguridad, ambos países anunciaron también que fortalecerán la colaboración en extradiciones y robo de combustible.

Bajo presión del mandatario estadounidense, el gobierno mexicano ha intensificado los operativos contra el narcotráfico para frenar la entrada de drogas como el fentanilo a Estados Unidos.

Sin embargo, la agencia antidrogas estadounidense, DEA, afirma que los carteles mexicanos están “en el corazón” de esta crisis de drogas sintéticas en el país.

Unas 48.000 personas murieron el año pasado por fentanilo en Estados Unidos, de un total de alrededor de 80.0000 muertes por sobredosis, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de ese país.

En noviembre, México entregó en extradición al ciudadano chino Zhi Dong Zhang, considerado ficha clave del tráfico internacional de fentanilo, quien fue formalmente acusado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.

Zhi había sido capturado en Cuba tras fugarse de México.

Propulsor de un endurecimiento radical de la política antidrogas estadounidense, Trump firmó al principio de su presidencia un decreto que clasificó a varios cárteles como “organizaciones terroristas”, incluidos varios mexicanos.

