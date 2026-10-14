La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles un “saludo” y un “abrazo solidario” al papa León XIV y le deseó una “pronta recuperación” tras la operación a la que fue sometido el martes por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

“Nuestro saludo, nuestro abrazo solidario al papa y esperamos su pronta recuperación”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

MIRA AQUÍ: El papa León XIV presenta evolución postoperatoria normal e inicia la fisioterapia respiratoria

El mensaje se produce mientras permanece pendiente una posible visita del pontífice a México, país al que Sheinbaum lo invitó formalmente en mayo de 2025, con motivo del inicio de su pontificado, y reiteró la invitación durante una conversación telefónica en diciembre de ese año.

En agosto pasado, la presidenta aseguró, tras una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que León XIV tenía “muchas ganas” de visitar México, aunque aclaró que todavía no existía una fecha definida para el viaje.

La reacción de Sheinbaum llega un día después de que el pontífice, de 71 años, fuera intervenido en el hospital Gemelli de Roma para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho tras confirmarse la presencia de un adenocarcinoma.

La operación se produjo, además, a menos de un mes del viaje que el papa tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre, cuya realización permanece pendiente de su evolución médica.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez / Sáshenka Gutiérrez

La Oficina de Prensa del Vaticano informó este miércoles que León XIV presenta una evolución postoperatoria normal, según los análisis de sangre y la radiografía de tórax, y que ha comenzado la fisioterapia respiratoria.

El pontífice pasó una noche tranquila tras la intervención, que duró aproximadamente 90 minutos y concluyó sin complicaciones, de acuerdo con la Santa Sede.

Por el momento, el Vaticano no ha precisado si el papa necesitará tratamientos adicionales, a la espera de los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y ganglios linfáticos examinados durante la operación.

Estos estudios permitirán determinar los siguientes pasos médicos y sus resultados podrían conocerse en los próximos días.

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