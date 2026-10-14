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Resumen

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa este miércoles, en el Palacio Nacional de Ciudad de México (México). (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)
/ Sáshenka Gutiérrez
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles un “saludo” y un “abrazo solidario” al papa León XIV y le deseó una “pronta recuperación” tras la operación a la que fue sometido el martes por un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

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