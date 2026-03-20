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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional. (EFE/ José Méndez).
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en el Palacio Nacional. (EFE/ José Méndez).
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes que el país enviará una nota diplomática “más fuerte” a Estados Unidos para aclarar la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Florida y exigirá una “investigación profunda” del caso.

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