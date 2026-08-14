icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este viernes en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que buscará mantener “siempre la mejor relación posible” con Estados Unidos, pero advirtió que “no voy a agachar la cabeza tampoco”, al reiterar que el vínculo bilateral debe construirse con respeto a la soberanía mexicana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.