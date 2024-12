La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que insistirá en que España pida perdón por los abusos de la conquista en 2025, cuando se conmemorarán los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, la antigua ciudad del imperio azteca.

“Es que hay mucha soberbia, y nosotros estamos pidiendo y vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlán, 1325, y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos, y fortalece las relaciones”, anunció la mandataria en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana, quien causó polémica por no invitar al rey Felipe VI a su investidura el 1 de octubre, adelantó que mantendrá esta petición durante sus seis años de mandato.

“Vamos a seguir insistiendo en el perdón a España, y también que quede claro, porque es importante, eso no quiere decir que estén rotas las relaciones diplomáticas, no, México y España, pueblos y naciones, tienen una gran relación”, manifestó.

Sheinbaum hizo estas declaraciones tras la participación del expresidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012), del derechista Partido Acción Nacional (PAN), en el foro ‘México y España, amigos para siempre’, organizado esta semana por la Fundación Neos en Madrid, donde él cuestionó la petición de disculpas.

El exmandatario opinó que no se puede “construir el futuro anclados en la sombra del resentimiento”.

“No estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente, y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco (que comenzó en 2006), a lo mejor y él resuelve muchos problemas”, respondió la actual jefa de Estado.

La presidenta recordó que fue su idea no invitar al rey de España a su investidura porque el monarca no respondió a la carta que en 2019 le envió el entonces mandatario, Andrés Manuel López Obrador, para pedir perdón por la conquista, además de considerar “ofensiva” la respuesta del entonces canciller español, Josep Borrell.

Para defender su argumento, citó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió en octubre pasado perdón en nombre del Gobierno por las atrocidades cometidas en cientos de internados públicos para niños indígenas durante 150 años, en los que los privaron de su lengua y cultura.

“Eso no empobrece a un pueblo o es estar instalado en el pasado, no, reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia?”, comentó.