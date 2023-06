Claudia Sheinbaum anunció el lunes que renuncia a su cargo de alcaldesa de Ciudad de México con la intención de postular a la presidencia de su país. “Quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente (año) con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación”, dijo a la prensa.





Como se recuerda, el partido Morena anunciará el 6 de septiembre el nombre de su candidato o candidata, tras las encuestas que se levantarán del 28 de agosto al 3 de septiembre, según detalló EFE.

El Comercio conversó con Ana Lucía Medina, activista de Sociedad Civil México, sobre la intención de Claudia Sheinbaum de ser candidata de Morena para llegar a la presidencia.

“La opción que tiene, en caso de ganar la candidatura de Morena, es ceñirse a las instrucciones precisas y al control absoluto que el presidente López Obrador tiene sobre el proceso, la agenda y las propuestas. Su única alternativa como candidata es repetir la misma narrativa que marca el presidente y no contradecir en nada al líder del régimen, si lo hace, corre el riesgo de ser excluida de la selección de la candidatura y posteriormente, ser señalada como traidora, como ha sucedido con muchos correligionarios y compañeros suyos. El Obradorismo no acepta disidencias”, señala Ana Lucía Medina.

Claudia Sheinbaum, la alcaldesa de Ciudad de México que quiere convertirse en la primera presidenta de su país. Foto: CLAUDIO CRUZ / AFP / CLAUDIO CRUZ

Ana Lucía Medina sostuvo que una eventual llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia no aseguraría que la agenda de las mujeres sea prioritaria. “Claudia ha demostrado que no está del lado de las mujeres más necesitadas, en un país donde las mujeres pobres son la mayoría”, sostuvo.

“De llegar a ganar la presidencia, cosa que no deseamos los activistas por la defensa de la democracia, tendría la única opción de atender el testamento político de López Obrador, sostener la agenda de retrocesos, la destrucción institucional y la violación sistemática de los derechos de los mexicanos”, afirmó Ana Lucía Medina.

Por su parte, Nayar López Castellanos, analista político mexicano, dijo a El Comercio que si Claudia Sheinbaum resulta siendo candidata a las elecciones presidenciales tiene muchas posibilidades de ganar.

El analista mexicano afirmó que las encuestan donde se ubica “como la mejor opción para encabezar la candidatura de Morena y sus aliados, también la confrontan con posibles candidatos de la oposición y la muestran con una amplia ventaja”.

Nayar López Castellano aseguró la oposición carece de candidatos fuertes.

“La oposición piensa que unida tiene mejores posibilidades, pero la verdad es que no tienen ningún candidato que pueda resultar una opción atractiva. No tienen un proyecto como tal. Su proyecto es estar en contra del gobierno. No tienen un proyecto de cambio o de transformación firme o claro. En este escenario, las condiciones para que pueda ganar la presidencia Claudia Sheinbaum, en el caso que sea candidata, son inmejorables”, argumentó Nayar López Castellanos.

Claudia Sheinbaum Su trayectoria Licenciada en Física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Maestra y doctora en Ingeniería en Energía en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Realizó una estancia académica de 4 años para su investigación doctoral en el Lawrence Berkeley National Laboratory, asociado a la Universidad de California en Berkeley.

Investigadora y profesora de posgrado.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias.

Fue miembro del Panel Intergubernamental de Cambio Climático que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz.

Ha formado parte de Consejos Editoriales de diferentes revistas científicas y ha sido acreedora a diferentes premios sobre innovación y desarrollo.

Fue asesora de la Comisión Federal de Electricidad en la Gerencia de Estudios Económicos y de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía.

Consultora de Banco Mundial y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Fue miembro de la Comisión para Políticas del Desarrollo de Naciones Unidas.

Actualmente es Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para el periodo 2018-2024.