La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México, el 17 de diciembre de 2025. (Mario Guzmán / EFE)
Sheinbaum llama a la ONU a evitar “derramamiento de sangre” en Venezuela ante tensiones con EE.UU.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a la ONU a asumir su papel y “evitar cualquier derramamiento de sangre” en Venezuela, luego que el mandatario estadounidense Donald Trump anunció un bloqueo naval a buques petroleros que entren o salgan del país sudamericano.

No se le ha visto (a Naciones Unidas). Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, afirmó la mandataria izquierdista al comentar en rueda de prensa la nueva medida de presión de Trump sobre el gobierno venezolano.

MIRA AQUÍ: Venezuela a 11 km: ¿Cómo Trinidad y Tobago es ahora un territorio clave para Estados Unidos y su cerco contra Maduro?

Estados Unidos desplegó en agosto una importante flotilla naval en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico.

En un mensaje publicado el martes en su plataforma Truth Social, Trump no solo ordenó el bloqueo de los petroleros, sino advirtió que la flota estadounidense en el Caribe “solo seguirá creciendo” hasta que Caracas devuelva a su país “el petróleo, la tierra y otros activos” que, según dijo, le han robado.

El republicano justificó también el bloqueo al afirmar que “el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional” por su administración.

Sheinbaum agregó que “más allá de las opiniones” sobre el régimen venezolano y la presidencia de Nicolás Maduro, la posición de Méxicosiempre debe ser no a la intervención” y de rechazo “a la injerencia extranjera”.

Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución”, abundó la jefa de Estado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)
