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Resumen

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Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en la Ciudad de Morelia, Michoacán (México). Foto: EFE/ Presidencia de México
Claudia Sheinbaum, durante una rueda de prensa en la Ciudad de Morelia, Michoacán (México). Foto: EFE/ Presidencia de México
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este viernes a los aficionados a celebrar “con responsabilidad” de cara al partido del domingo de la selección mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, después de que cuatro personas murieran durante los festejos por la victoria ante Ecuador en la capital del país esta semana.

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