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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Palacio Nacional de Ciudad de México. Foto: EFE/Mario Guzmán
/ Mario Guzmán
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió este martes al embajador Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

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