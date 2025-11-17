Manifestantes lanzan piedras contra el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco durante los enfrentamientos en una manifestación contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 15 de noviembre de 2025. Foto: ULISES RUIZ / AFP
Manifestantes lanzan piedras contra el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco durante los enfrentamientos en una manifestación contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 15 de noviembre de 2025. Foto: ULISES RUIZ / AFP
/ ULISES RUIZ
Agencia EFE
Agencia EFE

La presidenta de México, , afirmó este lunes que ha pedido a la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, que se investigue a un “grupo muy violento” que en la del sábado provocó un enfrentamiento con la Policía local a las puertas de Palacio Nacional.

“Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue, quiénes son estos grupos, por qué esta violencia, (si) están pagados. Esta idea que quisieron generar internacional de que los jóvenes están contra la transformación, primero, es falsa”, dijo la mandataria mexicana durante su conferencia matutina.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: México: Juez abre juicio por abuso sexual contra sujeto que agredió a presidenta Claudia Sheinbaum

Para mostrar la violencia desatada durante la protesta a la que acudieron cerca de 20.000 personas y que , la titular del Ejecutivo proyectó un video donde se observa cómo este “grupo encapuchado” atacó con “esmeriles, ganzúas, martillos” a la Policía de la capital mexicana, luego de haber derribado las vallas que resguardaban el Palacio Nacional.

“Estos golpes que recibió la policía y la cantidad de policías no está bien, porque el objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes y no hay represión (...) Y si alguien hizo uso de la fuerza se tiene que investigar, la policía tiene sus propios mecanismos”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que algunos miembros de este “grupo violento” iban encapuchados y vestidos de negro y que iban “preparados” para derribar las vallas ubicadas en el Zócalo, la plaza más grande del país.

Por otro lado, destacó que la marcha no tuvo la convocatoria deseada, ya que hubo “muchos adultos y muy pocos jóvenes”.

Un manifestante lanza una piedra hacia el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco durante los enfrentamientos en una manifestación contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 15 de noviembre de 2025. Foto: ULISES RUIZ / AFP
Un manifestante lanza una piedra hacia el Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco durante los enfrentamientos en una manifestación contra el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Guadalajara, estado de Jalisco, México, el 15 de noviembre de 2025. Foto: ULISES RUIZ / AFP
/ ULISES RUIZ

“La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z, sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon en la Marea Rosa (grupo de oposición al gobierno)”, zanjó.

La mandataria fue cuestionada por los medios sobre la nueva convocatoria de la autodenominada ‘Generación Z’ para marchar el 20 de noviembre 11:00 hora local (19:00 GMT) en la Ciudad de México, mismo día en el que encabeza el desfile donde reafirma la importancia de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país.

“Vamos a ver cómo se desarrolla en estos días, no vamos a caer en provocaciones”, respondió.

La marcha de la autodenominada ‘Generación Z’ , así como una veintena de personas detenidas, luego de un enfrentamiento que ocurrió entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas de Palacio Nacional.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, restó importancia este lunes 2 de junio a la baja participación en una inédita elección para designar a todos los jueces del país, proceso que siembra dudas sobre la independencia judicial frente al poder político y el crimen organizado. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC