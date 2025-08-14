La presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Mario GUZMÁN / EPA/Will OLIVER / EFE)
Agencia EFE
Agencia EFE

Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump: “en México el pueblo manda”
La presidenta de México, , insistió este jueves “a quien tenga duda” que en el país manda el pueblo, luego de que su homólogo estadounidense, , afirmara que y hacen lo que su Gobierno les dice que hagan.

Por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México el pueblo manda”, afirmó en un video compartido en sus redes sociales.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Donald Trump: “México hace lo que nosotros le decimos que haga”

El mensaje de Sheinbaum ocurre luego de que Trump dijera que, tanto México como Canadá, hacen lo que su Administración les dice que hagan cuando se trata de la seguridad fronteriza, un problema que dijo haber resuelto él mismo.

México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga”, aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El republicano elogió su supuesto plan para acabar con la delincuencia y afirmó que cuando él regresó a la Casa Blanca, en enero pasado, la situación en las dos fronteras “era horrible”; sin embargo, ahora ya no: “Hay gente que dice que es un milagro”, apuntó.

Estas declaraciones se producen luego de que México enviara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país latinoamericano, después de que lo solicitara el Departamento de Justicia estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Quiénes son los 26 narcos mexicanos entregados a EE.UU., qué gana México y qué cárteles son los más golpeados?

Además, en las últimas horas se ha generado una controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre espacio aéreo mexicano.

Sheinbaum aseguró este jueves en una conferencia que el sobrevuelo fue solicitado por su Gobierno porque México no cuenta con el material específico que era requerido.

Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México”, apuntó la gobernante mexicana, que añadió que se usó para una investigación especial “relacionada con la delincuencia organizada”.

