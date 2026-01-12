Sheinbaum sostiene “muy buena conversación” con Trump y destaca “respeto a soberanías”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que sostuvo una “muy buena conversación” con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron temas como el “respeto a las soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, en medio de la tensión por la amenaza de ataques terrestres a los carteles del narcotráfico en México.

“Tuvimos una muy buena conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, señaló la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

En su mensaje, que acompañó con una fotografía junto al canciller, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; y Roberto Velasco, coordinador de la política para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó que la “colaboración y cooperación en un marco de respeto mutuo siempre dan resultados”.

La conversación se produce en un contexto de alta sensibilidad en la agenda bilateral, marcado por los retos compartidos en materia de seguridad fronteriza, migración y combate al narcotráfico, así como por la relevancia estratégica de la relación comercial entre ambos países, principales socios bajo el tratado comercial de América del Norte.

Además, unos días después de que el mandatario estadounidense amenazara con un ataque terrestre a México contra los carteles que, según él, gobiernan el país vecino y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela, donde se capturó al mandatario, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico, entre otros delitos.

Claudia Sheinbaum afirmó que México es un país soberano y que, ante los dichos de Donald Trump, EE.UU. debe priorizar la cooperación y el diálogo. | Crédito: Alfredo ESTRELLA / AFP

Desde el inicio de su Gobierno, Sheinbaum ha reiterado que la relación con Estados Unidos se basará en la cooperación, pero sin subordinación, mientras que Trump ha insistido en reforzar las acciones contra el tráfico de drogas hacia su país, especialmente de fentanilo.

La presidenta mexicana no ha ofrecido más detalles sobre acuerdos concretos derivados de la conversación, aunque se espera que más tarde, durante su conferencia matutina, aborde el tema.