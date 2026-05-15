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Esta combinación de imágenes muestra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: SAUL LOEB, Alfredo ESTRELLA / AFP
Esta combinación de imágenes muestra a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: SAUL LOEB, Alfredo ESTRELLA / AFP
/ ALFREDO ESTRELLA SAUL LOEB
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que acordó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantener los esfuerzos bilaterales en seguridad y comercio en una llamada telefónica que calificó de “excelente”.

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