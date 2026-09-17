La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) imputará por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión para alias El Trompas, detenido como presunto responsable de la muerte de la estudiante española Claudia Tacoronte, quien fue apuñalada el sábado en el municipio de Cuautla, a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

“Las lesiones que él (el detenido) le infiere a Claudia nos permiten establecer que fue un feminicidio lo que sucedió, por la forma en que lo hizo”, afirmó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, en conferencia de prensa este jueves desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, capital del estado.

Blumenkron indicó que la Fiscalía buscará una condena de 70 años de prisión, la pena máxima prevista por la legislación estatal, por la manera en la que la joven fue asesinada.

El fiscal indicó que el detenido robó el teléfono celular de Tacoronte, pero explicó que las características de las lesiones y la forma en que fue atacada permiten a la Fiscalía sostener la imputación por feminicidio.

“El Código Penal de nuestro estado establece como una de las causales para que se establezca o se clasifique como feminicidio que existan ese tipo de lesiones”, señaló.

También descartó que el crimen tuviera un componente sexual, como apuntaban algunas versiones, y anunció nuevas investigaciones para localizar indicios relacionados con el caso, entre ellos el teléfono celular de Tacoronte y el arma utilizada en el ataque.

Previamente, autoridades federales informaron de la detención del presunto feminicida, en Cuautla, lugar donde ocurrió el crimen y ubicada a unos 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El sospechoso, identificado como Francisco Javier, alias El Trompas, fue detenido cinco días después del crimen y menos de 30 horas después de que la Fiscalía de Morelos emitiera el miércoles una ficha de búsqueda y captura en su contra.

Blumenkron detalló que el arresto ocurrió alrededor de las 18:00 hora local (02:00 GMT +1) en el centro de Cuautla, después de que información aportada por ciudadanos orientara el operativo para localizarlo.

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El fiscal confirmó además que el imputado tenía antecedentes penales y que había estado previamente en prisión por delitos relacionados con robo.

Tacoronte, canaria de 21 años, fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla. Había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

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La comunidad universitaria, familias y miembros del Gobierno han mostrado su conmoción por el apuñalamiento en México de la joven canaria Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, que estudiaba en Granada y desde hacía un mes realizaba una estancia académica en la universidad mexicana de Morelos. (EFE)

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