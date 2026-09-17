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Una ficha de búsqueda contra Francisco Javier, señalado como el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte. (Fiscalía de Morelos / EFE)
Una ficha de búsqueda contra Francisco Javier, señalado como el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte. (Fiscalía de Morelos / EFE)
/ Fiscalía de Morelos
Por Agencia EFE

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) imputará por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión para alias El Trompas, detenido como presunto responsable de la muerte de la estudiante española Claudia Tacoronte, quien fue apuñalada el sábado en el municipio de Cuautla, a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

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