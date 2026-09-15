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Resumen

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Compañeros de clase de una estudiante española asesinada participan en una protesta con pancartas y flores en Cuautla, estado de Morelos, México, el 14 de septiembre de 2026. Foto: MIGUEL BAÑUELOS / AFP
Compañeros de clase de una estudiante española asesinada participan en una protesta con pancartas y flores en Cuautla, estado de Morelos, México, el 14 de septiembre de 2026. Foto: MIGUEL BAÑUELOS / AFP
/ MIGUEL BANUELOS
Por Agencia AFP

Al grito de “¡Ni una más!” y portando carteles que exigían justicia, cientos de estudiantes se manifestaron el martes por el asesinato de una española que estaba de intercambio en una universidad del centro de México.

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