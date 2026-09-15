Al grito de “¡Ni una más!” y portando carteles que exigían justicia, cientos de estudiantes se manifestaron el martes por el asesinato de una española que estaba de intercambio en una universidad del centro de México.

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, fue agredida con un cuchillo el sábado por la noche en Cuautla, unos 120 km al sur de Ciudad de México.

Procedente de la universidad de Granada, estaba de intercambio en la universidad de Morelos, en la localidad de Cuernavaca.

Allí manifestaron el martes, como ya habían hecho la víspera en la vecina Cuautla, decenas de estudiantes universitarios vestidos de negro en señal de luto.

México es duramente golpeado por la violencia de género. Un promedio de diez mujeres son asesinadas diariamente, según la ONU.

Videos difundidos en medios locales mostraron imágenes del presunto agresor, con ropas blancas y una mochila, huyendo del lugar en la oscuridad de una calle prácticamente desierta.

La fiscalía investiga este caso como feminicido. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el lunes que la cancillería está en contacto con autoridades consulares españolas.

Compañeros de clase de una estudiante española asesinada participan en una protesta con pancartas y flores en Cuautla, estado de Morelos, México, el 14 de septiembre de 2026. Foto: MIGUEL BAÑUELOS / AFP / MIGUEL BANUELOS

Lara Tacorante, hermana de la víctima, difundió el lunes en redes sociales un video en el que denunciaba que hasta ese momento ninguna autoridad había aún ofrecido apoyo a la familia en España.

“A nosotros nadie nos ha preguntado absolutamente nada (...). Tampoco me lo ha contado nadie, literalmente lo he visto yo en las noticias”, aseguró.

Recordó que al menos otras tres estudiantes de la Universidad de Morelos han sido asesinadas desde febrero, aunque en circunstancias y localidades distintas.

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