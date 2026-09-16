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Resumen

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Compañeros de clase de una estudiante española asesinada participan en una protesta con pancartas y flores en Cuautla, estado de Morelos, México, el 14 de septiembre de 2026. Foto: MIGUEL BAÑUELOS / AFP
Compañeros de clase de una estudiante española asesinada participan en una protesta con pancartas y flores en Cuautla, estado de Morelos, México, el 14 de septiembre de 2026. Foto: MIGUEL BAÑUELOS / AFP
/ MIGUEL BANUELOS
Por Agencia EFE

Las autoridades mexicanas buscan este miércoles como sospecho del asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte en Cuautla, en el estado de Morelos (centro), a un hombre apodado como El Trompas, quien anteriormente ya había sido grabado cometiendo robos en la zona, según han indicado medios locales.

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