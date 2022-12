Claudia Torres Méndez, de 19 años de edad, fue localizada sin vida a media cuadra de su casa, en un lote baldío, a tan solo un día de haber sido reportada cómo desaparecida.

Sus familiares relataron ayer que a la joven, quien trabajaba en el Walmart de Lerma, siempre la esperaban en casa; sin embargo, el 30 de noviembre no volvió. De acuerdo con su familia, la víctima salió de la colonia El Calvario, México, acompañada de un hombre y desde ese momento no supieron más, incluso no pudieron contactarla por teléfono.

“Teníamos las grabaciones en las que se ve que se va con un hombre, ya no llegó, ya no llegó”, comentó una de sus tías.

A las 06:00 horas del día siguiente, decidieron reportar la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), además que la familia organizó cuadrillas de búsqueda.

Señalaron que su presunto agresor habría confesado y llevado a las autoridades hasta el lugar donde abandonó el cuerpo de la joven.

Las primeras indagatorias de la FGJEM arrojaron a un hombre como presunto involucrado en la desaparición, por lo que fue detenido e interrogado; el probable responsable habría confesado haberla asesinado e incluso llevó a las autoridades hasta el lugar donde abandonó el cadáver.

Personal de la FGJEM se trasladó a un inmueble cercano a la casa de la víctima, donde confirmaron que se encontraba el cuerpo de la joven. Por esto hechos se inició una carpeta de investigación por feminicidio y se espera que en las próximas horas el presunto feminicida sea ingresado a un penal en espera de que se resuelva su situación legal.