Palenque, Chiapas. [GDA]. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que mantiene las medidas preventivas sanitarias como las que recomienda la Secretaria de Salud, y que ayuda mucho para que no dé el coronavirus “no mentir, no robar y no traicionar”.

En conferencia de prensa, en la explanada de la Cuarta Compañía de Infantería de este municipio, se la cuestionó al Mandatario sobre las medidas que toma diariamente para protegerse del coronavirus.

El presidente López Obrador dijo que es cuidadoso con su aseo personal y en su alimentación.

“Yo soy cuidadoso. Lo mismo que yo recomiendo y a mí me han dicho, la sana distancia, mantener sana distancia, el aseo, el lavado de las manos, básicamente. La alimentación, comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio”, afirmó.

“Estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”.

Estrategia contra el coronavirus ha sido la correcta y adecuada: AMLO

El presidente López Obrador aseguró esta mañana que la estrategia que su gobierno ha implementado contra la pandemia del COVID-19 ha sido la correcta y la adecuada.

“Yo pienso que la estrategia ha sido la correcta, ha sido adecuada. Tuvimos la suerte de que no nos pegó primero la pandemia y eso nos permitió prepararnos, que no nos faltaran camas, que se pueda hospitalizar a todos los enfermos”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que cuando inició la pandemia en el país no se tenían ventiladores suficientes, por lo que se adquirieron para atender la emergencia.

AMLO desmiente Fake News sobre supuesto impuesto por tener mascotas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que es falsa la noticia que circula en redes sociales acerca de que el gobierno federal cobrará impuestos a los ciudadanos que tengan mascotas para ayudar en la pandemia del COVID-19, y pidió que no se le compare con el expresidente Antonio López de Santa Anna quien llegó a cobrar impuestos por tener ventanas, puertas y perros en los hogares.

“Hay muchas mentiras falsas. Ayer estaba viendo en las redes en donde se dio a conocer que vamos a cobrar impuestos por las mascotas, imagínense, ni que fuese yo Santa Anna –el dictador al que fueron a buscar al extranjero los conservadores después de qué nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, todavía fueron los conservadores a traer a Santa Anna- y quien expide leyes para cobrar impuestos por las ventanas y por las puertas que tenían las casas, y hasta por los perros, ese era Santa Anna. Creen los conservadores que somos como ellos”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que para ilustrar esta noticia falsa se usó una fotografía donde el aparece con un perro.

______________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

______________________

