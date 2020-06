México: AMLO no se hará test de COVID-19 pese a reportarse varios casos en su equipo “No me hago la prueba porque no tengo los síntomas, afortunadamente estoy bien y me cuido y se guarda la sana distancia”, dijo López Obrador a pesar de que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social dio positivo al COVID-19.

AMLO no se hará test de COVID-19 pese a casos en su equipo. (AFP/Presidencia de México).