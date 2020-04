En medio de cifras de decesos en aumento, cuarentenas obligatorias y la incertidumbre frente al futuro causado por la pandemia de coronavirus COVID-19, un grupo de peruanas residentes en México decidió lanzar un video recordándonos que por difícil que sea el momento “sí se puede” superar.

Cerca de 320 personas conforma el grupo de Peruanas en México en Facebook, una red espontáneo generada hace más de 10 años para que las compatriotas que llegaran a vivir al país azteca sintieran que tienen algo del Perú cerca a ellas.

“Alessandra Alvites organizaba almuerzos en Semana Santa y congregaba a cerca de 100 peruanos. De ese megagrupo, unos 30 tenemos un grupo más pequeño que nos reunimos una vez al mes en la casa de alguna de nosotras. Somos bien unidas”, cuenta a El Comercio Maria Fe Olivares, periodista peruana que vive desde hace 4 años en México.

Fue en este pequeño grupo en el que Olivares soltó la idea del video. “Vi que muchas estaban súper deprimidas, si de por sí es complicado pasar cuarentena, lo es aún más cuando estás a un vuelo de distancia de tu país. Se me ocurrió darnos energía entre nosotras. Les pedí un video muy chiquito de cada una diciendo que ‘sí se puede’, una frase tan peruana, y terminamos siendo más de 25 en el video".

La intención además de contagiar de positivismo a las compatriotas, asegura Olivares, era generar conciencia sobre la importancia de respetar la cuarentena.

En México, donde se registran 9.501 casos confirmados y 857 muertos a causa del COVID-19, el confinamiento social es voluntario.

Coronavirus en México | COVID-19 | Pandemia | Cuarentena | Coronavirus

“Acá la cuarentena no es obligatoria pero cada una se la ha impuesto. Nosotras estábamos un poco preocupadas porque vimos que en el Perú, por más que no todo es perfecto, las cosas se están haciendo bien. Acá, los mensajes no son claros, las autoridades no indican lo que deberías o no hacer”, explica Sandra Morris, otra integrante del grupo que se mudó a México hace poco menos de dos años.

“Somos un grupo unido y ahora más sobre todo. Intentamos que los días pasen lo mejor posible”, añade Morris.

Tanto Olivares como Morris buscan que los mensajes positivos no cesen durante la crisis sanitaria que enfrenta el planeta. Y si en algún momento las fuerzas parecen faltar, la mano de un compatriota podría ser el mejor salvavidas.

“Aunque estemos lejos de nuestras familias existen diferentes formas de comunicación. No dejemos de decir te quiero o de enviar abrazos virtuales, pedir disculpas si nos hemos peleado con alguien, reconectar con quienes nos hayamos distanciado, cuidar a nuestros abuelos. E intentar contactar a los peruanos que vivan cerca a ustedes, a veces gestos tan chiquitos como juntarse a comer alguna comida de nuestro país te pueden llenar el corazón. Sí se puede, vamos a pasar esto”, reflexiona Olivares.

“Lo primero es que se cuiden, que respeten la cuarentena y si se debe extender por diversos motivos hay que acatarlo. Es difícil porque han sido bastantes semanas pero debemos apoyarnos entre todos y buscarle las cosas positivas. Va a acabar en algún momento, por ahora lo importante es cuidarnos, sobre todo a los adultos mayores y a las poblaciones más vulnerables”, añade Morris.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: Emotivos testimonios de los pacientes que vencieron al COVID-19

Coronavirus en Perú: Emotivos testimonios de los pacientes que vencieron al COVID-19