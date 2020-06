El balance emitido el miércoles por las autoridades mexicanas sobre el impacto del coronavirus en su país mostró que habían registrado más muertes diarias (1.092 decesos) en las últimas 24 horas que Estados Unidos, el más afectado por la pandemia, donde se contabilizaron 1.045 fallecimientos en el mismo periodo de tiempo.

A eso hay que sumarle el creciente enfrentamiento entre los gobernadores de diferentes estados con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por discrepancias sobre las decisiones tomadas desde el gobierno federal.

Y si bien hay diversas razones -la mayoría partidarias- detrás de este distanciamiento entre gobernadores y presidente, este último ha recibido diversas críticas no solo del sector político, sino de la sociedad civil, especialistas en salud y organizaciones internacionales por su actuación frente a la emergencia.

México registró sus primeros casos del nuevo coronavirus el 28 de febrero: uno en Ciudad de México y dos más en Sinaloa. Ante ello, la Secretaría (Ministerio) de Salud recomendó a la población no abrazarse ni saludarse con un beso o con un apretón de manos.

AMLO, caracterizado por recibir grandes baños de popularidad semanales desde su llegada al poder en el 2018, sin embargo, se negó a seguir las recomendaciones de su propio Gobierno.

“Hay quien dice que por lo del coronavirus no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse, no pasa nada. Nada de confrontación, ni de pleitos”, decía el presidente el 4 de marzo.

Diez días más tarde, el mandatario participó de una gira de fin de semana por el estado de Guerrero en la que se le vio dedicando besos, abrazos y saludando con la mano a decenas de personas, incluidos niños y adultos mayores.

En paralelo, a nivel nacional, se seguían permitiendo la llegada de vuelos internacionales y cruceros. Incluso se llevó a cabo el festival Vive Latino, que registró una asistencia diaria de 40 mil personas.

El fin de semana comprendido entre el 20 y 22 de marzo, el mandatario realizó una nueva gira, esta vez a Oaxaca, donde le recomendaba a la gente que siga “con nuestras vidas como de costumbre”.

“No dejes de salir, todavía estamos en la fase uno. Si tiene los medios para hacerlo continúe llevando a su familia a restaurantes. Eso es lo que fortalecerá la economía”, se escuchaba decir a AMLO en un video que publicó en su cuenta de Facebook.

Por entonces en México se registraban 316 casos y 2 muertes a causa del coronavirus.

Recién el 24 de marzo, AMLO decretó que el país entraba en la fase 2 de la emergencia, lo que significaba la suspensión de eventos masivos y de actividades no prioritarias.

Para esa fecha ya se hablaba de la aletargada reacción mexicana. Una estas críticas llegó desde la revista estadounidense Mother Jones que calificaba a AMLO como el “presidente más irresponsable del continente”.

“Si hubiera estado escuchando al presidente de México, pensaría que no existe una pandemia de coronavirus, y que mientras todo el mundo está tomando medidas extremas para combatir esta crisis de salud pública, los mexicanos están de alguna manera exentos de la virus”, reseñaba el medio.

Dos días más tarde, el presidente participó por primera vez en una cumbre internacional, labor que había designado a su canciller en sus dos años en el poder. La reunión elegida fue la conferencia virtual celebrada por el G20, donde AMLO hizo un llamado a las “grandes potencias” para que realicen una “tregua” financiera durante la pandemia.

El llamado de AMLO coincidía con un descenso en su popularidad del 67% en febrero a menos del 50% en marzo. El país, por otra parte, contabilizaba 475 casos y 6 muertes.

Un mes más tarde, el 26 de abril, México ingresó a la fase 3 de la pandemia, con recomendaciones sanitarias que incluían el correcto lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas en el transporte público.

Sin embargo, este último punto no fue cumplido en repetidas ocasiones por el mismo mandatario. Al ser consultado al respecto el 29 de abril, AMLO respondió que no lo usaba “porque no me lo recomienda Hugo (López-Gatell, subsecretario de Salud), le pregunté y él ya tiene una explicación sobre eso, pídansela. Entonces yo le hago caso”.

La explicación de López-Gatell, dicho sea de paso, era que no existía evidencia científica concluyente sobre el uso de mascarillas y que podía provocar más contaminación a causa de un mal procedimiento de eliminación de residuos.

El 6 de abril, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había reiterado la importancia de utilizar mascarillas como medida para prevenir la expansión del coronavirus.

Pese a ello, la popularidad de AMLO aumentó durante el mes de abril hasta el 68% de aprobación, según una encuesta del diario El Financiero. La mayoría de quienes respaldaban su gestión resaltaron que había trabajado “muy bien” en el tema salud.

Un mes más tarde, sin embargo, otro sondeo realizado por la empresa Enkoll demostraría que solo el 44% de mexicanos respaldaba a AMLO. Además, la mayoría de encuestados calificaba con un 4.5 -en escala del 1 al 10- la labor del presidente.

“En específico, sobre las medidas y decisiones que su gobierno ha tomado en esta contingencia por coronavirus, solo el 38% dijo a Enkoll que las aprobaba, frente al 59% que las desaprueba", reseña el diario Expansión tras difundir los resultados.

Para el 15 de mayo, cuando se realizó esta última encuesta, México registraba 45.032 casos de coronavirus según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Con junio llegó, además, el anuncio de que el país entraba en la etapa de la “Nueva Normalidad” como medida para reflotar la economía nacional. AMLO señaló que con ella también retomaría sus viajes por el país.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió la última semana de mayo que México no debía precipitarse en el relajamiento de las medidas preventivas, porque podría generar una nueva ola de contagios.

“No hay una fórmula mágica pero si la transmisión (de Covid-19) todavía sigue creciendo, eso es un indicativo de que no se debe empezar a abrir la actividad económica de forma inmediata porque puede significar que la transmisión se va a acelerar aún más”, señalaba al respecto el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, durante una rueda de prensa, según reseña el diario El Universal.

Pese a ello, el 1 de junio AMLO reanudó sus giras de trabajo y el primer destino escogido fue Quintana Roo, donde dio el banderazo para la obra Tren Maya y conmemorar el 103 aniversario del Día de la Marina, de acuerdo a diversos medios mexicanos.

Las imágenes compartidas por AMLO sobre los eventos deja ver que tanto él como su ministro de Transportes y Comunicaciones, y el personal militar que los acompañaba, no llevaban puestas mascarillas.

Las imágenes compartidas por AMLO sobre los eventos deja ver que tanto él como su ministro de Transportes y Comunicaciones, y el personal militar que los acompañaba, no llevaban puestas mascarillas. Caso contrario fue el del gobernador de Quintana Roo (con camisa blanca, junto al presidente). (Foto: Presidencia de México vía Reuters)

Caso contrario fue el del gobernador del estado, Carlos Joaquín González, quien acompañó al mandatario usando un tapabocas.

Cabe resaltar que sobre el Tren Maya, una obra emblema del gobierno de AMLO, el 68% de personas encuestadas por Enkoll respondieron que debía suspenderse y destinar dichos fondos al sector salud y apoyo económico a los más afectados por la pandemia.

Al respecto, el mandatario ha respondido esta mañana durante una conferencia de prensa celebrada en el municipio de Palenque, en Chiapas. AMLO aseguró que es cuidadoso con el aseo personal y con su alimentación, pero además se atrevió a lanzar una serie de medidas para frenar al Covid-19.

“(Hay que) estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, dijo el presidente de un país que, al cierre de este artículo, registra 11.700 muertes a causa de la enfermedad.

