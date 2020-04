Coronavirus en México EN VIVO | Ultimas Noticias | Ciudad de México [EFE]. La cifra de muertos en México se elevó este miércoles a 174 a causa del coronavirus y la de casos confirmados a 3.181, informaron las autoridades sanitarias.

En las últimas 24 horas, el número de fallecimientos aumentó en 33 y el de nuevos casos confirmados alcanzó casi los 400 (396), el mayor número desde que se presentó el primer caso en México el 27 de febrero.

Las autoridades precisaron que existen 9.188 casos sospechosos, y 17.209 negativos en 29.578 casos estudiados y la mayoría de las defunciones han ocurrido en la Ciudad de México.

Ante estos datos, el director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra, señaló que el número de casos y decesos "muestran una tendencia ascendente clara".

Remarcó que se ha notado en la última semana que la tendencia es ascendente "y aunque no se duplica" en las gráficas "se hace representativa día con día (y se ve que) hay un incremento".

Alomía apuntó que del total de los casos confirmados hasta ahora, el 71 % ha requerido tratamiento ambulatorio por presentar síntomas "leves" y el restante 29 % han sido hospitalizados y están clasificados como estables, graves e intubados.

Explicó que a nivel nacional la tasa de incidencia de casos confirmados es de 2,48 por cada 100.000 y la entidad donde se ha presentado "la mayor tasa de incidencia" es la Ciudad de México (9,48), seguida de Baja California Sur (8,45).

Por su parte, la tasa de letalidad por cada 100 casos es de 5,46 y la entidad con mayor tasa de letalidad es el estado de Durango (26,67), mientras que la entidad con la menor tasa es Guanajuato (1,49).

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, expuso que el número de casos contagiados "es la información más básica" que pueden obtener las autoridades.

"Lo más importante es cómo los científicos utilizan esos datos para interpretar o descubrir el comportamiento de la epidemia en México", lo cual les ayuda en la toma de decisiones, añadió.

López-Gatell reiteró que "la epidemia está en fase ascendente; no vamos a detener la enfermedad, solo vamos a lograr reducirla si nos quedamos en casa".

Agregó que en México las personas "no están llegando a las salas de espera", y están haciendo caso de que si no tienen comorbilidades o son mujeres embarazadas o no presentan síntomas graves, han optado por quedarse en casa a recuperarse.

Hasta el 30 de abril en México, las autoridades sanitarias ordenaron el cierre de escuelas, suspensión temporal de actividades, restricción de reuniones masivas, medidas específicas de protección para personas de riesgo más vulnerable, que son los adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

