Coronavirus en México EN VIVO | Ultimas Noticias | Ciudad de México [AFP]. México llegó este sábado a 5.045 decesos y 47.144 contagios acumulados de coronavirus con el registro en las últimas 24 horas de 2.112 casos nuevos y de 278 muertes, informaron las autoridades sanitarias del país.

Fue la tercera jornada consecutiva que México superó la barrera de los 2.000 nuevos casos de contagio, con 2.112, es decir, un 4,7% con respecto a los 45.032 casos reportados el viernes.

“Tenemos 47.144 personas que desde que empezó la epidemia en México, el 28 de febrero, han presentado la COVID-19 y 10.681 son casos recientes (activos)”, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, en la conferencia de prensa del reporte técnico diario de la enfermedad.

Dijo que la cifra de casos activos en los últimos siete u ocho días “ha permanecido con una proporción importante”, prácticamente la quinta parte, en este momento, del número total de casos.

El funcionario dijo además que existen 29.409 casos sospechosos y 92.544 negativos en un universo de 169.097 personas estudiadas.

López-Gatell dijo que hasta este día existen un total de 14.144 camas para atención general, de las cuales 8.435 (37%) están ocupadas y las entidades que reportan mayor ocupación de camas para atención general son Ciudad de México (73%), Estado de México (58%) y Guerrero (54%).

Sobre el incremento de la movilidad que se ha percibido en los últimos días en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que integra la Ciudad de México y 55 municipios del Estado de México, y otras ciudades del país, el experto señaló que Jornada Nacional de Sana Distancia “no ha concluido y faltan 15 días”.

Dijo que esos días que restan “son extraordinariamente valiosos” para mantener la mitigación de los contagios y en la media que las personas se queden en casa y no asistan al espacio público y no abran las empresas, “que no pueden y no deben abrir en ninguna parte del país”, se reducirán los contagios.

“Si ustedes salen a la calle y se reúnen la consecuencia será que de 7 a 10 días habrá mayor cantidad de contagios”, alertó.

Dijo que las autoridades sanitarias tienen la impresión de que “hubo un relajamiento de las mediadas de la Jornada Nacional de Sana Distancia y eso se aprecia cualitativamente en una mayor cantidad de tránsito peatonal y de autos, especialmente, en grandes ciudades”.

Advirtió que en la ZMVM y en la ciudades de Monterrey y Guadalajara “podría crecer en grandes proporciones la epidemia” y si abren sus actividades económicas, en 15 días “habrá un repunte de la epidemia sumamente difícil de controlar”.

Desde media semana, las autoridades mexicanas anunciaron una serie de medidas para comenzar a partir del 18 de mayo un plan de reapertura gradual de las actividades económicas y sociales paralizadas por la pandemia de COVID-19.

Las primeras actividades que se reanudarán serán la construcción, la minería y la industria automotriz y podrán retomar actividades 269 municipios mexicanos que no han registrado casos de coronavirus.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

