Coronavirus en México EN VIVO | Ultimas Noticias | Ciudad de México [Reuters / EFE]. La cifra de nuevos contagios por coronavirus superó en México la barrera de los 3.000 en las últimas 24 horas, mientras que el número diario de fallecidos descendió a 190 tras el récord de 479 reportado en la víspera, informaron el sábado las autoridades sanitarias.

El total de casos conocidos se elevó a 65.856 al reportarse 3.329 nuevos infectados, mientras que las muertes sumaron 7.179, en un momento en el que el país está reabriendo los sectores que considera esenciales de su economía.

“No está garantizado ni en México ni en ningún país del mundo que en el momento de la reapertura pueda garantizarse que no habrá ningún rebrote”, dijo el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante el regreso a la “nueva normalidad” que a partir del 1 de junio se regirá por un sistema de semáforo.

El funcionario ha reconocido que la cantidad de contagios y de fallecidos por el nuevo virus estaría subestimada en México.

Pese a las últimas cifras, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó “optimismo” y presumió el efecto de las políticas de contención de su Gobierno en un vídeo que publicó horas antes en redes sociales.

“Quiero manifestarles mi optimismo, tengo que hablarles con la verdad y decirles que aun en esta circunstancia estoy optimista, en lo que cabe porque se trata de un asunto muy delicado, muy grave”, expresó el mandatario desde el Salón Morisco de Palacio Nacional.

Más de uno de cada cinco casos, el 21,62%, permanecen activos, lo que significa que 14.253 personas presentan síntomas en los últimos 14 días, precisaron las autoridades sanitarias.

La ocupación de camas de hospitalización de la red para infección respiratoria aguda grave (IRAG) bajó un punto porcentual a 38%, detalló la Secretaría de Salud (SSa).

Esto implica que hay 9.206 camas ocupadas y 14.836 disponibles en 749 hospitales.

A nivel estatal, más de tres de cada cuatro camas de hospitalización general, el 76%, están ocupadas en Guerrero.

Con ello, Ciudad de México cayó al segundo sitio con 69% de ocupación, seguida por Estado de México con 58% y Baja California con 50%.

Una de cada tres camas de terapia intensiva, el 34%, están ocupadas, con Baja California con 65%, Estado de México con 62% y Ciudad de México con 58%.

Denuncia campaña en su contra

Aun así, el presidente negó que exista una saturación hospitalaria al acusar a sus “adversarios” de armar una campaña en contra de su Gobierno que se refleja en medios nacionales e internacionales.

“(Dicen) que están saturados los hospitales, que están llenos los hornos crematorios, cosas de ese tipo que generan miedo, temor, angustia", denunció López Obrador.

El mandatario defendió la actuación de su Gobierno al señalar que el país con más fallecidos per cápita es Bélgica, con casi 15 veces más muertos en proporción que México.

También citó que España tiene 11 veces más, mientras que Inglaterra y Francia tienen cerca de 10 veces más.

“No es como lo dice esta prensa alarmista, amarillista, México ha sabido enfrentar la pandemia y estamos mejor que otros países, en donde desgraciadamente les ha pegado mucho”, afirmó.

El presidente también desmintió las notas internacionales que han informado que, en zonas como Ciudad de México, el número real de muertos por COVID-19 sería hasta tres veces mayor al oficial.

“No hay cifra negra, no quiero hablar de casos porque pueden decir que se ocultan los casos, pero no vamos a poder ocultar, ni lo haríamos nunca por convicción, por principio, por honestidad, ocultar los fallecimientos”, sentenció.

______________________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

__________________________

