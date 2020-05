Según las proyecciones de la Secretaría de Salud, este 8 de mayo será un día crucial para la Ciudad de México, pues prevén que sea el día pico de la epidemia de coronavirus o Covid-19.

El 1 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señalaron que sería esta semana cuando se llegue al pico de la epidemia por coronavirus en la Ciudad de México y su área metropolitana.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo federal indicó que en la Ciudad de México entre el 6- 8 de mayo será “el punto más difícil y de ahí van a iniciar los descensos”, pero después de estas fechas se prevé que tenga un descenso en casos de contagio de coronavirus.

Por su parte, López-Gatell señaló que será entre el 6 y el 10 de mayo cuando se dé el pico, según las proyecciones de los modelos matemáticos.

Apenas antier, López-Gatell reiteró que hoy será un día clave para la epidemia que vive la Ciudad de México por el coronavirus.

El pico y aplanar la curva

Tras explicar en qué consiste el aplanamiento de la curva epidémica por Covid-19 en México, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, corrigió las estimaciones previas de que el pico máximo de contagios será el 6 de mayo y enfatizó que éste ocurrirá el día 8; agregó que sin las medidas de mitigación, el pico habría ocurrido el 2 de abril.

“Sin intervenciones de mitigación tendríamos el punto máximo el 2 de abril, un pico muy temprano. Hemos ganado tiempo, la predicción más reciente es para el 8 de mayo, y yo dije 6 de mayo, al actualizar la predicción se ve una ganancia adicional y esta curva es más plana de lo que se predijo el 29 de abril”, dijo antier.

Resaltó que cuando ocurre una pandemia, detenerla de un día para otro se convierte en una “fantasía”, por lo que la única alternativa es mitigarla o hacerla menos impactante. “Ante una situación como la que vivimos, hay tres objetivos principales: retrasar el momento epidémico, que la curva se reduzca y lograr que haya menos casos en forma absoluta”.

Precisó que sin aplicar la Jornada Nacional de Sana Distancia, en la actualidad habría 38 mil 733 casos de Covid-19 confirmados. “Hasta el momento, lo que vemos es una disminución total de 74% de casos, si seguimos por ese comportamiento, tendremos una curva más plana”.

El funcionario subrayó que aplanar la curva no significa desaparecer la epidemia, “quien piense eso quiere modificar la realidad y con un elemento no basado en ésta, porque las epidemias no se paran de un día para otro; lo segundo es que el aplanamiento se mantendrá por el resto del periodo epidémico si, y solo si, nos quedamos en casa”.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

