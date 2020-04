“Me arde la piel”: testimonio de una taxista que siguió trabajando por 14 días sin saber que tenía coronavirus | VIDEO

Ecatepec [El Universal / GDA]. Desde hace tiempo Adriana, de 37 años y madre de cuatro hijos, es taxista y la última semana de febrero llevó del Metro Ciudad Azteca a la Plaza Las Américas a tres asiáticos, dos adultos y un menor, que usaban cubrebocas. Días después comenzó a sentirse mal, contrajo el coronavirus.

Sin saber que era portadora y sin malestar alguno continuó trabajando. Hizo innumerables viajes dentro del municipio, a Tecámac, al Valle de Teotihuacán, así como a la Ciudad de México, en los que estuvo en contacto con decenas de usuarios.

El 12 de marzo presentó los primeros síntomas y acudió al Hospital de Las Américas, del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en Ecatepec,.

La regresaron a su casa y le pidieron que comprara paracetamol y naproxeno. “De repente me sentí peor, mis primeros síntomas fueron dolor de cabeza, me dolía el pecho, como cuando te duele de tanto toser. Tuve tos, se me quitó, presenté síntomas y luego desaparecieron”, cuenta vía telefónica.

Bañaba la cama con sudor

También sufrió de temperatura, “como 40 minutos tuve calentura de 40.5 grados y poco a poco empezó a bajar, pero vinieron las sudoraciones, de esas que bañas la cama".

“Yo pensé que era una gripilla o una cosa así, porque me dio una diarrea que me duró cuatro horas. De la nada, estando recostada, sentí mucha agitación, como si hubiera corrido un maratón, fue entonces cuando me espanté”, narra.

Explica que el 14 de marzo acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde pagó 1.492 pesos (230 soles) por la prueba del Covid-19; se fue a su casa y dos días después le dijeron que dio positivo.

Adriana está aislada en una recámara de su casa en la colonia Valle de Aragón, Segunda Sección, donde sólo la cuida su hijo de 14 años, quien se protege con guantes y un cubrebocas, dice que no tiene contacto con el menor. La cuarentena la ha sobrellevado casi en el abandono.

El sufrimiento ha sido muy grande, dice, por los dolores en el pecho y el cansancio extremo que, literalmente, la tiraron.

A 16 días de que confirmó el padecimiento, el malestar ha disminuído; sin embargo, no todo va bien: “Me arde la piel, como cuando te brinca una gotita de aceite hirviendo, así, pero en todo el cuerpo, ya tengo cuatro días así. Me meto a bañar porque no soporto ni el roce de la ropa, es más, el agua duele”.

Antes le daban unos 10 ataques al día, ahora uno; además, era constante la falta de aire, “bajar una escalerita de mi cuarto a la sala era como haber caminado un kilómetro”.

A través del teléfono comenta que no le da hambre, sólo come un poco de gelatina. Hace unos días comió consomé de pollo y lo vomitó.

“La semana pasada sentía que me moría, mis compañeros por videollamada me decían: ‘Ay mija, estás muy flaca, te vas a morir’. Sí me veía bastante mal. Mi color de piel cambió, traía los ojos muy hundidos, tenía ojeras y la boca blanca."

“Hoy estoy segurísima de que voy a vivir, pero siento que ya no va a ser lo mismo. Yo era una persona que fumaba mucho y ahora no aguanto ni el olor”, enfatiza la mujer, quien espera que en algún momento las autoridades se acerquen a ella para conocer su caso, pues hasta el momento ninguna lo ha hecho.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

_____________________

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus: Trump advierte a estadounidenses que las próximas dos semanas serán "muy, muy difíciles