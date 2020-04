México: muere un médico por coronavirus y 21 trabajadores resultan infectados

México [EFE/AFP]. Un médico falleció por coronavirus y otros 21 trabajadores de salud resultaron contagiados en un hospital de Monclova, en el norteño estado mexicano de Coahuila, informaron este miércoles autoridades.

“Nos unimos a la pena que embarga a familiares, amigos y compañeros de este profesional de la salud de Monclova”, dijo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un comunicado.

La institución agregó que el médico de 45 años, especialista en urgencias médicas, falleció la noche del martes.

“En seguimiento a los protocolos establecidos para la atención del COVID-19, sus contactos directos se encuentran en observación domiciliaria”, dijo.

“Además, se han reforzado las medidas de prevención para evitar la propagación de contagios entre el personal de salud”, agregó.

El IMSS había informado el martes que 21 trabajadores del hospital habían resultado positivos al virus y que daba seguimiento al caso.

Este miércoles, las autoridades dijeron que se va a sanitizar la totalidad del hospital en las próximas horas.

Hasta el momento, México registra 1.378 casos confirmados de coronavirus y 37 fallecimientos.

Protestas de trabajadores

La muerte del especialista desembocó en una protesta de personal de salud del hospital que se niegan a trabajar hasta que las autoridades les entreguen los equipos necesarios para evitar el contagio.

Según los manifestantes, además del médico que murió, tres más se encuentran en terapia intensiva y existe un centenar de trabajadores que tienen los síntomas de la enfermedad, pero no se les han realizado los pruebas.

Entre las exigencias de los protestantes están que se les garantice el equipo de protección para todo el personal que trabaja en el hospital, además de que se contrate más personal para brindar el servicio adecuado a los pacientes.

También pidieron que se realicen pruebas a todos los casos y que se dote al hospital de camas, tomas de oxígeno, respiradores, ventiladores y camillas especiales para transportar personas infectadas.

MÉDICOS EN MONCLOVA SE MANIFIESTAN#Coah

Recordaron el doctor que murió atendió el pasado 15 de marzo a un chófer de transporte que realizaba continuos viajes a Estados Unidos y quien resultó contagiado por el COVID-19.

La protesta de este miércoles se sumó a la que realizaron decenas de médicos y enfermeras que trabajan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Los médicos denunciaron que las autoridades federales les están entregando las mascarillas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Además, no sabes cuál es el protocolo. No nos han dicho cómo actuar. No se tienen los respiradores necesarios para dar atención en la fase más grave de la enfermedad”, aseguró uno de los médicos que participó en la protesta.

A causa del coronavirus, el Gobierno de México decretó la emergencia sanitaria, lo que implica parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en sus casas, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del trabajo informal.

México reporta hasta ahora más de 1,200 enfermos y 29 fallecidos por la COVID-19.

