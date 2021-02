AMLO dice que se contagió de coronavirus “porque tenía que trabajar” y no mueve un ápice su estrategia “¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado; me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”, dijo AMLO en su reaparición tras dar positivo a coronavirus en 24 de enero