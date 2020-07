Ciudad de México [EFE]. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó este lunes que se realizará la prueba de coronavirus previo a su viaje a Washington este martes en la tarde en un vuelo comercial y de su reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump, el miércoles 8 de julio.

"No tengo síntomas, no me ha dado calentura, no tengo cansancio o decaimientos, no tengo problemas de respiración, pero ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable", aseveró el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Explicó que, de ser necesario, se hará otra prueba en Estados Unidos y aprovechó para especificar que arribará a Washington por la noche del martes y viajará en un vuelo comercial.

“No hay necesidad de usar un avión particular para este viaje, lo haremos en un avión comercial, vuelan a cualquier parte del mundo”, afirmó.

Señaló que solo en caso de urgencia utilizaría aviones o helicópteros de la Fuerza Aérea o de la Secretaría de Marina.

Además, informó que el miércoles presentará una ofrenda a Abraham Lincoln y a Benito Juárez, y que sólo tendrá reuniones en la Casa Blanca, por lo que su regreso se dará el jueves 9 de julio.

Expuso que la salida del país se notificará al Senado de México, como lo dicta la normativa, y que no irá su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

RELACIÓN DE RESPETO

López Obrador afirmó que la visita que realizará en los próximos días a Estados Unidos es el inicio de una nueva etapa de relaciones económicas y comerciales.

“Es un tema importante y oportuno porque se asegura integración económica con respeto a nuestras soberanías que nos permite fortalecernos como región productiva”, aseguró.

Recordó que el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde el 1 de julio, es benéfico para los tres pueblos y sirve para proteger a los trabajadores de los tres países ya que con ello se podrán tener salarios justos y prestaciones laborales justas “en los tres países”.

Dijo que con el presidente Trump ha habido “una relación de respeto” y por ello se han evitado “malos tratos” y se está siempre procurando que haya trato respetuoso “con nuestro pueblo y que se trate con respeto a migrantes”.

Aceptó que el tema de la migración será parte importante de la visita y afirmó que se platicarán sobre diferentes temas pero lo importante es celebrar el nuevo tratado.

Aseguró que durante su gobierno no ha habido ningún acuerdo que vulnere la soberanía de México y eso, dijo, se debe al respeto que existe de parte del gobierno de Estados Unidos al país.

Indicó que hasta 12 periodistas de prensa nacional mexicana acompañarán a López Obrador en el viaje.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus.

