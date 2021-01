Al cierre de 2020, México se ha convertido en la nación con más letalidad por coronavirus, con 8.8%, de acuerdo con un análisis de la Universidad Johns Hopkins. Esta cifra corresponde al número de muertes entre el total de casos confirmados al virus.

Además de México, Ecuador y Bolivia tienen los porcentajes más elevados, con 6.6% y 5.8%, respectivamente. Sin embargo, las cifras de decesos en esos países son de 14 mil 23 y 9 mil 135. Los mexicanos, en cambio, sumaron 124 mil 897 de covid-19 al cerrar el año.

Con 7 mil 576 muertes, Egipto reporta 5.5% de letalidad; China, 4.9%, con un total de 4 mil 781; Irán, 4.5%, con 55 mil 95 decesos; Perú, Italia y Guatemala, 3.5% con 35 mil 574, 72 mil 657 y 4 mil 803 respectivamente y Reino Unido, 2.9% de letalidad, con un total de 72 mil 657 víctimas mortales.

Especialistas consultados por El Universal consideran que el manejo de la pandemia ha incidido en estas cifras y asocian el número de pruebas realizadas, el no recomendar el uso obligatorio de cubrebocas o hacerlo a medias, así como la prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad y diabetes que favorecen el desarrollo grave del covid-19.

“En el país se hicieron pocas pruebas, México es de los países con menos número de test y aunque el gobierno se ha empeñado en decir que no tiene mayor relevancia, sí podría incidir en la tasa de letalidad. Sin embargo, en estos momentos en los que, por ejemplo, en la capital del país han aumentado las pruebas, vemos con tristeza que también se eleva el número de pacientes graves y defunciones”, dijo Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

“Uno de los principales problemas es que al inicio de la pandemia, y todavía antes del primer pico de contagios y defunciones, el gobierno emitió el mensaje de que en caso de ser asintomático no se acudiera al hospital; el problema es que los pacientes no monitoreaban su oxigenación y solo iban a las unidades médicas cuando ya no podían respirar, llegaban con saturaciones de oxígeno muy bajas y con las posibilidades de curarse mínimas”, destacó Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.

Cifras actuales

México reportó este lunes 6.464 nuevos casos y 544 muertes por covid-19 hasta totalizar 1.455.219 contagios y 127.757 fallecidos, informaron las autoridades de salud.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por la pandemia, solo por debajo de Estados Unidos, Brasil e India, según la Universidad Johns Hopkins.

Además, de acuerdo con esta misma institución, México es el decimotercer país del mundo en cuanto a número de contagios.

El país también ocupa la decimotercera posición en muertes en proporción a su población, al tener más de 900 por cada millón de habitantes.

(Con información de El Universal y Efe)

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Chile reporta segundo caso de contagiado con nueva variante de coronavirus