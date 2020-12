El subsecretario de Salud y estratega del Gobierno de México contra el covid-19, Hugo López-Gatell, declaró este martes que la nueva variante del coronavirus, detectada en Reino Unido, podría ya estar en México, aunque hasta ahora no se ha identificado.

“La variante ya se había identificado desde septiembre, aunque se notificó en la primera semana de diciembre, lo más probable es que la cepa esté ya en múltiples países, podría estar en México”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

“Hasta el momento no la hemos identificado, pero podría estar en México de tiempo atrás, no que acabe de llegar”, añadió.

López-Gatell explicó que la nueva variante se caracteriza por múltiples mutaciones y “no representa una amenaza adicional a la salud pública” más allá del hecho de que estamos en una pandemia.

Además, dijo que México no llevará a cabo operativos sanitarios para hallar el virus en lugares como aeropuertos o puertos de llegada.

“No es un objetivo técnico de utilidad detectar o estar esperando el virus en un puerto de llegada”, apuntó.

Dijo que “la probabilidad de que el virus se introduzca y sea detectable con una estrategia de verificación de viajeros que se les hagan pruebas y se detenga y se pueda hacer la secuenciación genética para decir: ‘ya no entre al país’ no es factible, no es un mecanismo útil para inhibir la variante genética”.

Este mes, el Gobierno británico anunció que había detectado una nueva cepa de la covid-19 que parece ser un 70 % más contagiosa que otras variables y podría estar ligada al aumento de infecciones que se registró en Londres y el sureste de Inglaterra desde mediados de noviembre.

Esa nueva variante ha sido detectada en varios países del mundo.

Este martes, México reportó 12.099 nuevos casos confirmados por el covid-19, con los que se elevó la cifra a un total de 1.401.529 contagios, informaron las autoridades de salud.

Además, en las últimas 24 horas se registraron 990 decesos debido a la pandemia, con lo que el número de víctimas fatales subió a 123.845.

Con estas cifras, México se mantiene como el cuarto país del mundo con más muertes por la pandemia, seguido de Estados Unidos, Brasil y la India, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

Además, de acuerdo con esta misma institución, México es el decimotercer país del mundo en cuanto a número de contagios.

Conforme a los criterios de Saber más

__________________________

VIDEO RECOMENDADO

América Latina acumula medio millón de muertos por coronavirus mientras la nueva cepa se expande

América Latina acumula medio millón de muertos por coronavirus mientras la nueva cepa se expande. (A