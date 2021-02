México cumple este 28 de febrero un año del primer caso detectado de coronavirus COVID-19, que ha dejado en el país más de 2 millones de contagios, casi 200.000 muertos y una economía maltrecha con más desempleados y pobres.

Estos son los doce momentos clave de esta crisis en México:

28 de febrero: México anunció su primer caso de coronavirus hace justo un año, se trataba de un pasajero italiano radicado en México de 35 años que llegaba de su país de origen y que en esos momentos era uno de los focos de la pandemia en Europa.

18 de marzo: Se da la primera muerte por COVID-19 en México cuando el país sumaba 118 contagiados. Era un mexicano de 41 años con obesidad y diabetes que había acudido a un concierto en el Foro Sol de la capital y comenzó a tener síntomas el 3 de marzo.

23 de marzo: Comenzó la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, un plan que se extendió hasta finales de mayo y contemplaba el distanciamiento social mediante el cierre de escuelas y de todas las actividades no esenciales. Pese a ello, no se impusieron cuarentenas estrictas ni toques de queda para no perjudicar a los millones de trabajadores informales del país.

18 de mayo: El país estableció un programa piloto llamado “municipios de la esperanza”. Se trataba de alrededor de 300 municipios sin casos de SARS-CoV-2 que podían retomar ciertas actividades no esenciales con muchas precauciones sanitarias. El protocolo tuvo un seguimiento desigual.

1 de junio: Arrancó la llamada “nueva normalidad” en México y el Gobierno federal activó un semáforo que indica, por estados, el riesgo epidemiológico y el grado de reapertura de actividades. La medida comenzó con suspicacias porque 31 de los 32 estados estaban en rojo (alerta máxima) y el país superaba los 90.000 contagios y los más de 10.000 muertos.

Este plan se siguió de manera desigual en la regiones. Mientras que algunos abrieron pronto la mayoría de actividades, en particular en zonas turísticas, otros como Ciudad de México fueron más cautelosos en un inicio.

23 de agosto: Superando de largo los pronósticos iniciales más optimistas, México llega al “escenario muy catastrófico” que estimó el Gobierno federal con más de 60.000 muertos. Hoy se coloca en el tercer lugar del mundo por números absolutos de fallecidos, tras Estados Unidos y Brasil.

13 de octubre: El Gobierno de México presenta un ambicioso plan de adquisición de dosis para vacunar a más 116 millones de personas, 20 millones de ellas durante el primer trimestre de 2021.

19 de diciembre: La Ciudad de México, foco rojo de la pandemia, cerró de nuevo sus actividades no esenciales desde esa fecha y hasta el 14 de febrero, aunque desde enero se abrieron, con restricciones, algunos negocios tras varias protestas empresariales.

24 de diciembre: México se convierte en el primer país en vacunar de América Latina con la inyección del antídoto de Pfizer a una enfermera de 59 años. Pero el plan de inmunización se ralentizó y apenas el 15 de febrero comenzó a inocular a mayores de 60 años. En las últimas semanas han llegado cargamentos de AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac.

24 de enero: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, da positivo a COVID-19 con “síntomas leves” y permanece aislado 15 días.

31 de enero: Enero se convierte en el mes más mortal de la COVID-19 en México con 32.729 fallecidos y una elevada ocupación hospitalaria.

Días antes, un informe preliminar del instituto de estadística detecta que entre enero y agosto de 2020 hubo cerca de 38.000 fallecidos más por COVID-19 frente a las cifras de las autoridades sanitarias.

28 de febrero: México llega al primer aniversario de la COVID-19 con más de 2,08 millones contagios y cerca de 185.000 muertos reconocidos por las autoridades sanitarias. El país suma a su vez más de 2,38 millones de vacunados, aunque solo 565.377 han recibido las dos dosis necesarias.

