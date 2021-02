Antonio González Sánchez, obispo de la Diócesis de Ciudad Victoria, capital del estado mexicano de Tamaulipas, dijo durante una eucaristía que el uso de mascarillas en esta pandemia del COVID-19 es “no confiar en Dios”. El clérigo generó controversia en los últimos días tras el aumento de casos en México, según informó Telemundo.

Durante la ceremonia religiosa, González Sánchez indicó que aunque reconoce que el uso del tapabocas es necesario en toda la población para evitar la propagación del coronavirus, refirió que igual considera que su uso pone en duda la confianza que se tiene en Dios.

“Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. A lo mejor ya estoy enfermo porque no soy inmune a nada, pero yo generalmente ando así como me ven. ¿Ven mi rostro (señalando que está sin tapabocas)? Así ando casi siempre”, dijo el sacerdote.

Asimismo, González Sánchez les pidió a sus seguidores que evalúen la idea de usar la mascarilla, debido a que hay una “falta de fe en el mundo”.

“No es presunción, es gracia de Dios. Ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo, no les voy a pedir que se lo quiten, pero piénsenlo. Me parece que nos está faltando fe, una fe que nos impulse a pedirle a Dios que esto se acabe”, indicó el religioso.

El clérigo cerró su eucaristía con la esperanza de poder ver nuevamente a sus simpatizantes. “Deseo fuertemente pronto poderlos ver a ustedes sin esa cosa que traen en su cara, lo deseo fuertemente. Yo sé que es es necesario, lo sé, pero perdónenme lo que voy a decir. Sí, dice el dicho que dice Dios: ‘Ayúdate que yo te ayudaré, y me queda muy claro, pero para mí en lo personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios”, finalizó.

Según Televisa, a la fecha el número de contagios por el COVID-19 en el estado mexicano de Tamaulipas asciende a 50.423 casos. De igual manera, se estiman 4.191 muertes, razón por la que muchas personas, pese a lo señalado por el obispo, indican que seguir las medidas de prevención ante esta enfermedad es primordial para preservar la salud y prevenir posibles contagios.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La OMS da aprobación de emergencia para la vacuna AstraZeneca