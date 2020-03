México







Peruanos en aeropuerto de Cancún aseguran que les cancelaron el vuelo y no podrán entrar antes de las 11:59 pm “Somos algo de 400 peruanos varados en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Mi vuelo salía hoy a las 6pm y debía llegar a Lima a las 11:50 pm. Interjet cerró todo y dicen que el gobierno peruano no deja entrar sus aviones por el tráfico. Se lavan las manos y dicen que no pueden hacer nada”, asegura Vicky Murgado Hamann