Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS y Yuri CORTEZ / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS y Yuri CORTEZ / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS YURI CORTEZ
Por Roger Zuzunaga Ruiz

La relación bilateral entre Estados Unidos y México atraviesa un momento crítico por dos episodios que han tensado al máximo la cooperación en seguridad y narcotráfico. Por un lado, la muerte en abril de dos agentes de la CIA en territorio mexicano, en circunstancias que aún generan cuestionamientos sobre la autorización y alcance de sus operaciones. Y por el otro, la acusación desde Washington contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Ambos casos han llevado al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a exigir explicaciones formales, en un contexto en el que Washington parece buscar mayores garantías de cooperación y resultados más contundentes en el combate al narcotráfico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.