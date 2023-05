Cientos de migrantes varados en la frontera sur de México denunciaron este martes que las autoridades mexicanas les han bloqueado el paso para transitar por el país rumbo a la frontera con Estados Unidos.

En el puesto de control del Ejido Viva México, cerca del límite con Guatemala, se mantienen migrantes de África, China, Afganistán, Venezuela, Honduras y Colombia, en espera de la atención del Instituto Nacional de Migración (INM).

El colombiano Andrés Castro, de unos 40 años de edad, quien se dedicaba al comercio informal en su país, acusó a las autoridades de “cerrarles las puertas directamente”.

El suramericano indicó que, ante la falta de atención, grupos de migrantes han decidido salir caminando y rodear los puntos de revisión migratoria.

“No nos han atendido de una manera, Migración no nos soluciona nada, la verdad no nos han atendido como debe ser, nosotros pedimos salir rápido para llegar a la meta”, indicó a EFE.

La situación refleja el panorama de México tras la expiración la semana pasada del Título 42 de Estados Unidos, una medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia.

El Gobierno de México ha prometido “ayudar en todo” para evitar el caos migratorio y mantiene el despliegue de cerca de 25.000 elementos de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte y sur para tareas migratorias.

En un diálogo breve, un migrante de Afganistán comunicó que llevan dos días con sus hijos, por lo que esperan atención a la brevedad.

Hasta este punto de control, llegaron elementos de la Guardia Nacional, quienes dialogaron con los migrantes para evitar que salgan caminando por la carretera.

Wilmar Cárdenas, de Venezuela, lleva cuatro días en espera de obtener documentos para transitar por territorio mexicano.

“Hemos hablado con las autoridades, pero nos dicen que nos van a llevar en un bus de aquí a seis horas, pero no sabemos a dónde, ni cuándo, pero no se sabe a qué destino nos van a llevar para seguir o alguna frontera”, manifestó.

Los migrantes indicaron que han intentado caminar sobre la carretera, pero las autoridades los regresan ante la falta de un permiso de tránsito y la falta de dinero que se ha ido mermando por la larga espera de los documentos.

La región afronta un inédito flujo migratorio con más de 2,76 millones de personas indocumentadas interceptadas por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.