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Personas observan la embarcación 'Tiger Moth', que zarpará con ayuda humanitaria hacia Cuba, desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, México, el 20 de marzo de 2026. (Alonso Cupul / EFE)
Personas observan la embarcación 'Tiger Moth', que zarpará con ayuda humanitaria hacia Cuba, desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, México, el 20 de marzo de 2026. (Alonso Cupul / EFE)
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La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este jueves que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades, que zarparon el sábado desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo.

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