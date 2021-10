Un terrible hallazgo conmociona a México. El cuerpo de Daniel Cipolat, un argentino radicado en aquel país desde hace más de 10 años, fue encontrado en el jardín de la casa de su secretaría, luego de que la mujer se lo confesara a uno de los hijos de la víctima.

Cipolat se dedicaba a dar conferencias sobre asuntos cósmicos que usualmente compartía en sus redes sociales bajo el apodo de “Dandelion” (diente de león). Días atrás, antes de su desaparición, el argentino había contado en una publicación en Instagram que tenía coronavirus.

“Esta vez me tocó a mi. Salí positivo de Covid variante Delta. Qué les puedo decir? Ahí viendo al cuerpo a ver qué hace. Por lo pronto, no responde a ninguna medicación. Sigue su proceso tremendamente debilitante y molesto. No tengo miedo, estoy abierto para cualquier desenlace y lo que deba ser. Estoy transitando por mi noveno día. Para mí todo está siendo digitado a través de la tecnología de microondas. Cuando todo haya terminado, si estoy para contarlo, daré mis conclusiones. Los abrazo con mi corazón. Cuídense!”, expresó por Instagram Cipolat, antes que su secretaria difundiera un mensaje en donde daba aviso sobre el fallecimiento del hombre.

La publicación se encuentra ahora bajo la lupa de la justicia mexicana, que intenta verificar si efectivamente esa declaración fue escrita por el hombre antes de su desaparición o por su secretaria personal Linda Uribe.

Antes de fugarse, la secretaria, de nacionalidad mexicana, había anunciado la muerte de Cipolat, pero tras la desaparición del cuerpo, sumado a varias irregularidades, las sospechas sobre un posible asesinato fueron creciendo y la familia del conferencista comenzó a dudar sobre los hechos.

Fue en aquel entonces que uno de los hijos del conferencista decidió viajar México para consultar a la mujer sobre los detalles de la muerte de su padre. El 13 de septiembre Nicolás Cipolat llegó a México y, según aclaró, la secretaria le confesó que el cuerpo de su padre estaba sepultado en su jardín, aunque se negó a llevar al joven a su casa. La mujer también admitió que había falsificado el acta de defunción del conferencista.

La policía finalmente encontró el cuerpo enterrado de Cipolat en la vivienda de la secretaria, quien desde su confesión se encuentra prófuga. En tanto, la justicia mexicana llevará ahora adelante una necropsia del cuerpo para determinar la fecha y la hora de muerte del argentino.

