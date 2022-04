Juan David Cuéllar, el chofer de que recogió a Debanhi Escobar la madrugada del 9 de abril y le tomó la última fotografía en la que se ve con vida por última vez el pasado 9 de abril sobre una carretera de Nuevo León, en México, aseguró este martes que la joven se bajó del taxi por voluntad propia.

En entrevista con el noticiero INFO7, el hombre relató que alrededor de las 4 de la mañana del 9 de abril recibió mensaje por WhatsApp de las amigas de Debanhi para que pasara por ellas en el lugar donde había una fiesta, pero las chicas solo subieron a Debanhi y ellas se fueron en otro vehículo con más personas.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento en que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere… (ellas) pasan en otro carro”, relató en entrevista con el periodista Luis Padua.

El chofer relató que Debanhi le dijo que las otras jóvenes eran malas amigas porque la habían dejado.

También señaló que Debanhi no le dio la dirección de su casa, por lo que él envió un mensaje a las amigas para que le pasaran la dirección, pero tampoco se la proporcionaron.

Juan David explicó que la joven le pidió un cable para cargar su celular y se pasó al asiento de adelante.

De acuerdo con su versión, la joven le pidió que la llevara a otra fiesta y luego insistió en bajarse del auto.

“Donde avance antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo se baja ahí es donde yo tomo las fotografías le aviso a su amiga de que se bajó”, relató el chofer.

La última foto que se tiene de Debanhi Escobar y que presuntamente tomó el chofer que la buscó en la fiesta para llevarla a su casa (Crédito: Instagram/@debanhi.escobar).

Luego mostró otros audios donde la versión del chofer tiene un pequeño cambio, pues presuntamente le mandó un audio a sus amigas a quienes les dijo que le pidió a Debanhi salir del automóvil.

“Se bajó, ya no quiso que la llevara. Me empezó a manotear y mejor le dije que se bajara. Nomás’ te aviso para que vengan por ella. No quiere irse, namás’ te aviso. A lo mejor sus papás pensarán que yo la emborraché”.

En días pasados, Mario Escobar, padre de la joven aseguró que la Fiscalía de Nuevo León le mostró imágenes donde se ve al taxista manoseando los pechos de su hija, y dijo que esa acción detonó que ella se bajada del vehículo.

“En ningún momento (la acosé), yo traté de ayudarla”, dijo el taxista durante la entrevista.

Localizan celular de Debanhi

Mientras la familia de Debanhi Escobar confía en que esta semana haya novedades en las investigaciones en torno a su muerte, la tarde del lunes alrededor de cien manifestantes exigieron justicia frente Motel Nueva Castilla, en Nuevo León (México), lugar donde el jueves la joven universitaria fue localizada sin vida en el fondo de una cisterna de unos cuatro metros de profundidad, dos semanas después de estar como desaparecida.

En ese contexto, el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez declaró en entrevista a un medio local que en la citada fosa fue localizado el teléfono celular de Debanhi Escobar. Precisó que el aparato no estaba junto al cuerpo. También dijo que si bien la Fiscalía General de Justicia del Estado cuenta con personal calificado, dadas las dificultades técnicas por las afectaciones que puede haber sufrido el teléfono por estar sumergido tanto tiempo en el agua, se pedirá apoyo a personal externo para tratar de recuperar fotografías, posibles llamadas telefónicas o mensajes que ayuden en en las investigaciones.

A 5 días del hallazgo del cuerpo, inician investigación

A cinco días del hallazgo del cuerpo de Debanhi Escobar, este martes arribaron al Motel Nueva Castilla peritos del Instituto de Criminología y Servicios Periciales de Nuevo León para comenzar con las labores de campo.

Es una escena que probablemente fue contaminada, consignó la reportera Itzel Cruz Alanís para ForoTV, ya que el motel fue reabierto y personal del mismo siguió operando pese a que se investigaba la desaparición de la joven. La zona fue acordonada por peritos que solicitaron a medios y curiosos retirarse.

Sin embargo, hasta el momento, los trabajos periciales no han comenzado dentro del establecimiento y todo se desarrolla solo en la parte exterior, donde los peritos han realizado algunas mediciones.